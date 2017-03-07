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一中承諾書 陸委會：中國學校不應提不合理要求

2017-03-07  20:36

〔記者林良昇／台北報導〕我國多所大學應中國方面學校要求，簽下「一中承諾書」，議題延燒多日，陸委會今重申，學術自由應被尊重及維護，不應依任何理由加以限縮、侵害，中國大陸相關學校不應對我方學校提出不合理的要求。

陸委會表示，講學自由是民主政治的重要環節，這是憲法明文規範，學術自由應被尊重及維護，不應依任何理由加以限縮、侵害。

陸委會認為，兩岸人民往來，包括青年學生的互動，可以促進彼此的認識，有利於兩岸關係和平與穩定；支持兩岸青年學生及學術交流活動持續進行，但雙方應秉持公平、對等、尊嚴之原則，以及相互尊重的態度，中國大陸相關學校不應對我方學校提出不合理的要求。

陸委會說，有關大專校院簽署「承諾書」案，目前已由教育部進行行政調查，因各學校簽署文件之態樣與內容文字不同，仍需時間進行事實釐清及後續法規的適用。

陸委會呼籲，中國大陸不應該把政治考量帶到兩岸青年學生交流活動，歡迎中國大陸青年學生來台與我青年學生共同切磋學習，並期盼兩岸共同珍惜並維護多年來交流的成果。

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  • 教育部長潘文忠（左起）、行政院長林全、陸委會主委張小月，日前針對大學簽訂一中承諾書議題於立院答詢。（資料照，記者羅沛德攝）

    教育部長潘文忠（左起）、行政院長林全、陸委會主委張小月，日前針對大學簽訂一中承諾書議題於立院答詢。（資料照，記者羅沛德攝）

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