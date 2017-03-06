撇清非附隨組織 婦聯會發函衛福部將捐160億

2017-03-06 18:59

〔記者陳炳宏／台北報導〕中華民國婦女聯合會（婦聯會）今天表示，下午發函給衛生福利部，表達將捐助新台幣160億元，除響應政府長期照護的政策。期盼該部份專款可以專用，與政府共同攜手，推動長照志業，以嘉惠廣大弱勢民眾外，也希望藉此證明婦聯會絕非特定政黨附隨組織，而是服務社會、照顧弱勢的公益團體。

婦聯會指出，自79年2月8日奉內政部核備成立後，即秉持效忠中華民國、服務國家社會的宗旨，促進社會公益、增進婦女權益、推動國民外交與振興中華文化等領域持續奉獻心力。

婦聯會表示，數十年來以全國同胞為念，舉凡貧病、殘障、孤苦、無依者，都是該會服務的對象。為回饋社會、照顧弱勢，婦聯會先後成立了婦聯聽障文教基金會、婦聯社會福利基金會，頒贈高中職與優秀學生就學獎助金，婦聯關懷專案並支助各社會福利團體從事公益服務。

而為延伸關懷社會公益的宗旨，婦聯會也因應當前社會日趨迫切的長照需求，於今年2月17日宣布，將從資產中捐出280億元做為公益使用，其中160億元捐給政府負責長照業務的主管機關專款專用。

婦聯會特別強調，針對政府某些部會首長及部份人士汙衊婦聯會資產來源不當，並強扣「國民黨附隨組織」罪名的錯誤說法，婦聯會已於日前發布新聞稿嚴正駁斥澄清。而今日發函政府機關主動捐贈160億元的行動，正足以證明婦聯會絕非特定政黨附隨組織，而是服務社會、照顧弱勢的公益團體。