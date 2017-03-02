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黨內互打延燒 蔡正元嗆馬英九「沒資格批評蔣中正」

2017-03-02  15:44

〔記者施曉光／台北報導〕綠營大肆紀念228、推動去蔣，卻引發藍營內部矛盾，國民黨政策會執行長蔡正元繼昨日批評前總統馬英九在總統任內不聞不問外省籍的受害者，每到228只會像「孝子」一樣，去向228遺族鞠躬哈腰，引來馬辦發言人徐巧芯反批「黨內互打」玩不膩後，今天繼續批馬，他質疑馬英九享受8年榮華富貴，沒有資格批評蔣中正。

由於馬英九日前一席「蔣中正在228事件當然有責任」的說法，蔡正元在臉書貼文表示，馬英九在今年228前以卸任總統的身分應和綠營「蔣中正當然有責任」，「馬英九享受8年榮華富貴，竟然有資格說蔣中正有責任。」

蔡正元表示，馬英九執政八年，沒有讓228無辜喪生的外省人獲得絲毫賠償，沒有讓蔣介石獲得公正的評論，任令綠營說謊造謠還編入教科書，對綠營無比的忍讓，對藍營無比的苛刻，就是馬英九的本性。

他並諷刺說，「馬英九拉拔的小弟小妹」，只會說馬英九操守清廉、人品高尚，外交、兩岸成就非凡，「兩岸成就非凡？碰到服貿和太陽花，馬英九拉拔的小弟小妹，個個如龜孫子，躲得看不到人影」﹔至於馬英九操守清廉，他完全同意，但他要提醒「馬式小弟妹」，「惹出228暴動的陳儀，操守比馬英九更清廉，只是陳儀的腦筋比馬英九更不清楚。」

蔡正元說，他曾兩度在馬英九困頓時，不計譭譽出手拚命救援，更有資格評論馬英九。

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  • 國民黨政策會執行長蔡正元嗆馬英九「沒資格批評蔣中正」。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨政策會執行長蔡正元嗆馬英九「沒資格批評蔣中正」。（資料照，記者廖振輝攝）

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