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1912年台灣已獨立？ 水牛伯酸馬書讀太少或說謊

2017-03-02  14:27

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日出訪美國，在當地時間1日晚間到亞洲協會，和就讀哈佛時的恩師孔傑榮（Jerome Cohen）進行對談。他在過程中提到，台灣在1912年已是獨立國家，引來不少網友質疑，前行政院長游錫堃更酸馬「如果不是書讀太少，就是說謊。」

馬英九在談論台美中關係時提到，台灣在1912年就是獨立國家，，「一個國家怎能宣佈獨立2次？且又從哪裡獨立呢？」認為台灣自治不分裂，同時保留統一的可能性是最好結果。

但依據歷史記載，1895年至1945年的台灣正由日本統治，不但網友質疑「哪個平行時空？？」、「1912？還是日治時期耶。」游錫堃也在臉書上寫到，「你如果不是書讀太少，就是說謊。1912年台灣還在日本統治下，怎會是『獨立』呢？」

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  • 馬英九稱台灣早在1912年獨立，引發不少人質疑。（資料照，記者廖振輝攝）

    馬英九稱台灣早在1912年獨立，引發不少人質疑。（資料照，記者廖振輝攝）

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