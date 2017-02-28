勿忘張七郎！壽豐228蔣介石銅像晚間被噴漆
2017-02-28 22:46
〔記者花孟璟／花蓮報導〕228全台各地都在推倒蔣介石銅像，長期藍大於綠的花蓮風氣保守，今晚9點多，4名匿名的大學生在壽豐鄉吳全社區活動中心前的蔣銅像上，噴紅漆「兇手、悼念二二八」字樣，匿名學生說，花蓮實在太保守、冷漠，他們的行動不是要撕裂族群、喚起傷痛，而是希望讓花蓮人理解蔣真正的歷史定位。
4名花蓮的在地學子都是大學一年級生，高中時期就開始關注政治、社會議題。參與的學生說，花蓮很保守，同學們為了要不要把「去蔣」化為實際行動也很猶豫，還有同學不敢參加「怕到時候被秋後算帳」、「騎機車不明原因掉進山谷」。
學生直到今晚二二八都快過完才決定行動，晚間9點多趁夜黑、前往壽豐鄉吳全社區活動中心噴漆，學生把蔣銅像的雙眼、嘴角都用紅漆噴得「鮮血淋漓」，胸前則寫上「兇手」、銅像基座「永懷領袖」石碑刻字則被「悼二二八」、「勿忘二二八」取代；接著晚間10點多至壽豐鄉平和社區活動中心前，把蔣介石銅像基座「永懷領袖」以紅漆劃掉、改成「勿忘張七郎」，銅像臉也被噴「悼二二八」。
學生說，原本希望的噴漆地點是在鳳林鎮，但因鳳林沒有適當地點而作罷。學生說，鳳林是曾任制憲國大的張七郎醫師父子三人遇害的地方，三位醫師都非常優秀，張七郎戰後還寫信要兒子回台「一起跟國民政府建設台灣」，卻遭到這種下場。學生表示，他們知道噴漆可能被追查、被監視器拍到，但已經做好被清算的準備，「希望讓花蓮人一起重視當年這段歷史」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台日對抗賽Live》打擊群大爆發 中職聯隊3分勝日本
- 台日對抗賽》中職打線大爆發 洪總賽後這麼說
- 福爾摩沙之春音樂會 民眾搶拍蔡英文
- （影音）歌后紀露霞拍攝紀錄片 為早年流行音樂留根
- 白宮查洩密 川普矛頭指向「他在幕後」
- 社論》祖國就在當下站立之地
- 蔡丁貴爆與鄭麗君會面 鄭：溝通避免衝突
- 228連假全國掃毒 逮1410毒蟲
- 被爆想要奢華婚禮 王心凌很灰心
- 網傳韓國整牙快又好 牙醫揭真相
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌 日網友：為何他不在台灣隊？
- 南韓薩德用地解決 中國跳腳
- 奧斯卡開門笑迎觀光客亂入 主持人狂戳川普
- 《觀察筆記》害群之馬
- 艾瑪史東魅力太驚人 奧斯卡大搞烏龍元兇確定是他
- 受難者家屬：透過教育認識228
- MWC預告5G時代 3年後商轉
- 陳子玄卸貨倒數心慌慌 準備待產包「緊張到腿軟」
- 青峰發聲慰粉絲 打臉假帳號
- 陣亡軍人父親拒見川普 要求調查愚蠢任務
- 潤娥旋風襲港吸粉300 笑容滿分卻被抓包跺腳
- 土地公生日 生男挑擔送紅龜
- 強人示弱了！川普承認自己這方面只能拿「C」
- 228重回大稻埕 鄭麗君憶文化協會精神
- 郭碧婷羞認觸電馮紹峰 甜讚體貼「能不愛上嗎？」
- 70年日式道班房 變身「故事館」
- 少主被起除 三星宣布廢除未來戰略室
- 女童還兒玩具 狼父拉進房性侵
- 中亞塔吉克驚傳6.0地震 暫無傷亡傳出
- （台中）周邊人行道禁菸 7校明起實施
- 228莫名入獄 曾仲影「差點死掉」
- 昔日全裸寫真女星 復出新戲暴瘦成骷顱
- 同廠商年拿8標案？ 北市客委會主委：是3年6案
- 3310重現江湖 台灣恐不來電
- 桃園市府蔣銅像 將移除
- （影音）奧斯卡非首次出包 半世紀前就曾給錯信封
- 阿嬤被詐114萬 感恩還剩86萬
- 車太鉉超狂！ 節目call out金鐘國代打完成任務
- 「摔壞的是金手機嗎？」 網友誠實回答獲大禮
- 台日對抗賽》輸球小久保不在意 王柏融登日本網路熱門討論人物
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：勿忘張七郎！壽豐228蔣介石銅像晚間被噴漆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分