勿忘張七郎！壽豐228蔣介石銅像晚間被噴漆

2017-02-28 22:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕228全台各地都在推倒蔣介石銅像，長期藍大於綠的花蓮風氣保守，今晚9點多，4名匿名的大學生在壽豐鄉吳全社區活動中心前的蔣銅像上，噴紅漆「兇手、悼念二二八」字樣，匿名學生說，花蓮實在太保守、冷漠，他們的行動不是要撕裂族群、喚起傷痛，而是希望讓花蓮人理解蔣真正的歷史定位。

4名花蓮的在地學子都是大學一年級生，高中時期就開始關注政治、社會議題。參與的學生說，花蓮很保守，同學們為了要不要把「去蔣」化為實際行動也很猶豫，還有同學不敢參加「怕到時候被秋後算帳」、「騎機車不明原因掉進山谷」。

學生直到今晚二二八都快過完才決定行動，晚間9點多趁夜黑、前往壽豐鄉吳全社區活動中心噴漆，學生把蔣銅像的雙眼、嘴角都用紅漆噴得「鮮血淋漓」，胸前則寫上「兇手」、銅像基座「永懷領袖」石碑刻字則被「悼二二八」、「勿忘二二八」取代；接著晚間10點多至壽豐鄉平和社區活動中心前，把蔣介石銅像基座「永懷領袖」以紅漆劃掉、改成「勿忘張七郎」，銅像臉也被噴「悼二二八」。

學生說，原本希望的噴漆地點是在鳳林鎮，但因鳳林沒有適當地點而作罷。學生說，鳳林是曾任制憲國大的張七郎醫師父子三人遇害的地方，三位醫師都非常優秀，張七郎戰後還寫信要兒子回台「一起跟國民政府建設台灣」，卻遭到這種下場。學生表示，他們知道噴漆可能被追查、被監視器拍到，但已經做好被清算的準備，「希望讓花蓮人一起重視當年這段歷史」。