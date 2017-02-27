228功過尚無定論？台灣賦格：KMT在「功」三小...

中正紀念堂將停售權威商品、停播紀念歌。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-27 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕文化部日前宣布中正紀念堂停售權威商品、停播紀念歌等一系列「去蔣」措施，引發國民黨不滿，認為228事件「功過尚無定論」，對此說法臉書粉絲頁「台灣賦格」回嗆，「國民黨你在『功』三小？」

國民黨文傳會副主委唐德明說，228功過尚無定論，選在此時去蔣，動機可議。蔣介石後代、國民黨立委蔣萬安也表示，中正紀念堂轉型應功過併呈。

針對國民黨說法，「台灣賦格」自創新成語「功三小」，他解釋此成語用法，「如果有人跟你說『228功過尚無定論』、應該『功過併呈』，請用這句回嗆他。」

「台灣賦格」也用「功三小」造例句反嗆，「國民黨你在功三小？」網友也留言怒嗆，「功過尚無定論這是可以申請金氏紀錄的笑話吧，恥度無下限才是真的」、「我不應該在如此嚴肅的日子中對著螢幕大笑」。