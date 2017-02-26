台韓連線 共同面對70年前創傷歷史

2017-02-26 19:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕228事件將屆70週年，228事件紀念基金會今邀請韓國濟州43研究所合辦共同學術研討會，濟州發展研究院濟州中心主任、前濟州43研究所所長朴贊殖以歷史脈絡為軸發表研究報告，指出濟州43事件與台灣228事件有許多相似之處，且台灣與濟州人民在面對歷史真相的過程中，都出現獨立與自治的聲音，意即兩起事件與台灣意識及濟州意識有密切連結。

濟州43事件明年將屆滿70週年，濟州43研究所前理事長高喜範說，在轉型正義路途上，應該經過真相調查、處罰加害者及補賠償程序，方算完成轉型正義。但濟州43目前仍未懲處加害者、沒有補賠償程序且成因複雜，不能單純定位為「抗爭」。

高喜範表示，現在最重要的事情是繼續追真相，「必須找回真正屬於濟州43的名字」，同時希望與台灣228有更多彼此學習交流的機會。濟州43研究所所長許榮善也表示台灣島和濟州島同樣遭受國家暴力，作為活下來的後代，應視追求永久和平為志業，並盼望台灣228和濟州43來年在濟州島相聚。

1947年，台灣爆發228事件的隔天，韓國濟州觀德亭亦響起巨大槍聲。兩起歷史事件皆為警察開火導致市民死亡，引發民眾不滿，後又被政府鎮壓；國民黨政府後在台灣實行清鄉、綏靖等手段，並延續成長達38年的戒嚴時代，濟州島亦在李承晚政府的焦土化強力鎮壓下，長年對此事件噤聲。

朴贊殖分析，兩事件的歷史背景相似，因台韓均遭日本殖民統治，並在終戰之後受到「大陸與韓國本島人士」壓迫，加上大陸居民與島嶼居民的文化衝突，以及教育水平高之人民遭水準較低落的統治階級壓抑，自然而然地出現反抗心態，累積成為衝突的遠因。

朴贊殖也指出台灣與濟州的另一相似點是兩島嶼的人民都有追求自治的聲音，例如台灣從中正機場改為桃園機場，有人希望從中華民國改為台灣，中正紀念堂一度更名為民主紀念館等。朴贊殖認為台灣追求獨立自治的遠因就是228事件；而濟州島追求地區自治的脈絡，也與濟州43密切相關。朴表示，在面對228和43歷史真相的過程中，台灣與濟州人民其實都出現獨立與自治的聲音，現今的挑戰是，隨著新的執政者出現，是否可能透過更積極的行動，獲得重生的可能。

知韓文化協會執行長朱立熙在研討會中與聽眾分享台灣最新曝光的228文獻，也以美國哲學家喬治‧桑塔雅納的箴言：「遺忘歷史，必重蹈覆轍。」與聽眾共勉。韓國首爾市教育廳「民主社會歷史教育委員會」委員長、同時是「審定版韓國史教科書執筆者協議會」主席的朱鎮五，也來台分享韓國國編本教科書是如何淡化與歪曲濟州43事件與光州民主化運動的相關史實。