腦麻學員訪陸官 興奮體驗T91步槍射擊
2017-02-26 11:26
〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令部臉書今日公布陸軍官校所製作的「黃埔傳愛，天使飛翔」影片，影片紀錄25名高雄市腦性麻痺服務協會的學員，在本月10日到陸軍官校參觀的過程。
學員們在參觀時，對國軍現正使用的T91步槍相當好奇，還拿起槍來進行模擬射擊，驚訝、好奇、興奮心情，全寫在臉上。
陸軍司令部說，陸軍官校愛心社成立已逾3年，學生經常結伴利用假日到社福團體志工服務，是官校另類的「學長制」，只不過都是志願參與。陸軍官校說，學校鼓勵學生在課餘參與公益活動，以實際行動發揚善心善行，關懷社會族群，體現「軍愛民」的責任。
陸軍官校指出，這次訪校貴賓，無論是因為先天或是後天造成的身體障礙，行走時雖然略顯吃力，但參訪過程中仍處處透露出對於軍事體驗的好奇。
在學生的細心引導下，除了參觀校區美景，瞭解學校在環保工作及生態維護上的努力，學員們並一圓從軍夢想，首次拿起T91步槍，進行模擬射擊，驚訝、好奇、興奮心情，全寫在臉上，顯露出愛國不落人後的情操；對官校學生而言，更是一次別具意義的生命教育。
陸軍官校接待同學對其中一名學員洋洋印象特別深刻，洋洋臉上總是笑容可掬，充滿好奇，活力十足，原來他的父親過去也是職業軍人，退役後全心照料家庭，對於這次參訪行程表達讚許，希望全民國防教育的理念，也能照顧到社會中的特殊族群。
陸軍官校表示，官校教育是全人教育，除了培養優質的國軍幹部，也在培育高素質的公民，學校透過社團活動，鼓勵同學們自主性的參與社會服務。
陸軍官校說，很高興能夠安排這次參訪行程，協助這群貴賓認識全民國防，參與國防，並體認全民國防的意涵；同時也希望拋磚引玉，讓社會各界能夠更關懷及接待這群朋友，展現同理心與愛心。
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