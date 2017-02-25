年改違信賴保護？學者：公平與永續才是信賴利益

2017-02-25 15:58

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文政府將啟動年金改革，卻引發軍公教族群的強烈不滿，屢以不得溯及既往、違反信賴保護提出反彈。不過亞洲大學社工系助理教授陳竹上表示，軍公教年金的財源來自政府撥補，就要回歸社福政策的原則來探討，若是為了社會的需求來變動，並不違背信賴保護。

以年輕公教人員為主的台灣公務革新力量聯盟、年輕公教警消年金改革陣線今舉辦「給我未來、加速改革：年輕公教人員年金改革說明會」。陳竹上說明年金的意義和信賴保護原則。他指出，年金就是維護老人經濟安全的社會福利政策，財源可能來自稅收、繳費或其他收入，以軍公教年金而言，目前每年由政府撥補3000億元，也就是來自全民的稅徵，就該回歸社福政策的原則。

他引述大法官釋字第485號指出，政府在給予福利時，除要考量經濟、財政狀況，還要注意平等關係、社會團結，且考慮照顧的必要性，不得超過必要之限度。

他表示，有些人會列舉一些似是而非的理由反對年改，但國家的年金制度不該乘載軍公教過勞、促進人力更新、難以考取、養廉、促進消費等任務。

對於改革年金是否違背信賴保護原則。陳竹上引述釋字第472號指出，若是盱衡社會發展的需要去變更各項社會保險之規定，以建立符合憲法意旨之社會安全制度，沒有違背信賴保護的問題。接著再引述釋字第717號指出，要是優惠存款利息已造成國家財政嚴重負擔，進而排擠其他給付行政措施，就該予以調整，只是對於對較低階或情況特殊的退休公教人員，應透過更細緻之計算方式減緩其衝擊。

陳竹上最後強調，公平與永續才是信賴利益。