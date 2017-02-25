海軍敦睦艦隊出訪前巡迴7港 首場萬人登艦

1109張騫艦（成功級巡防艦）開放民眾登艦。（記者黃旭磊攝）

2017-02-25 12:14

［記者黃旭磊／高雄報導］海軍敦睦艦隊出訪前巡迴我國7港口，今天上午首場於高雄新濱碼頭開放民眾登艦參觀，吸引近萬民眾扶老攜幼到場。

海軍106年敦睦遠航訓練支隊由532磐石艦、1203康定（拉法葉級巡防艦）及1109張騫（成功級巡防艦）組成，軍方不透露此次出訪地點及時間，僅表示出勤志願役官兵比例達99.3％，凸顯募兵成效，而出訪前依序停靠高雄、台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮等7港，開放民眾登艦並於碼頭募兵，海軍官校鼓號樂隊、樂儀隊及莒拳隊現場表演。

海軍艦指部表示，新濱碼頭明天（26日）還將開放一天，到下午3點為止，後續包括安平（2月28日起連續兩天）、馬公（3月3-4日）、台中（3月5-6日）、基隆（3月8-9日）、蘇澳（3月11-12日）及花蓮（3月13-14日），歡迎民眾到場支持。