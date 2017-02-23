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蔡總統「英捷專案」短片出爐 漏網鏡頭看光光！

2017-02-23  12:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上月7日至15日展開「英捷專案」，率團出訪中美洲友邦，包括宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多，成果豐碩，過境美國時受夾道歡迎與高規格禮遇。小英總統今於臉書分享當時9天8夜的記錄短片，讓粉絲有機會瞧瞧近距離的側錄鏡頭。

小英總統除在臉書分享「英捷專案記錄短片」，她還撰文指出，去年上任後，改推「踏實外交，互惠互助」外交新策略，有別於過去「單向援助」的作法，「透過對話和協商，跟我們的國際夥伴共同討論新的合作雙贏模式」，同時也將市場、產業發展一併納入外交布局考量。

蔡總統在文末感嘆，她深知台灣走向世界的路非常辛苦，「但我們要更加倍努力來走，絕對不會因此而停下腳步」，不僅要讓台灣走向世界，也要讓世界走進台灣。網友看完影片表示，「小英總統國防和外交的能力，就是讚啦！」、「對的堅持到底」、「小英總統加油！大家一起來支持！」、「蔡總統辛苦您了」。

蔡總統臉書影片：

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  • 小英總統上月出訪中美洲友邦，過境美國。（路透）

    小英總統上月出訪中美洲友邦，過境美國。（路透）

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相關關鍵字： 宏都拉斯 尼加拉瓜 影片 瓜地馬拉 英捷專案 蔡英文 薩爾瓦多 過境
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