大客車事故10年釀460死 5千輛未經翻覆測試
2017-02-23 12:01
日前國道翻車意外釀成33死，親民黨立委李鴻鈞（中）23日在立法院舉行記者會表示，近10年來遊覽車意外一共造成460死，要求政府檢討遊覽車靠行制，改善駕駛過勞的各種行車安全制度。（記者朱沛雄攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕遊覽車傷亡事故層出不窮，十年來大客車車禍已釀460死，立法院親民黨團今日召開記者會痛批，若蝶戀花旅行社的遊覽車有經翻覆測試，就不會造成那麼多人死亡，呼籲交通部不能漠視5000多輛未經翻覆測試、仍在路上行駛的舊車，應加強規範。
親民黨團總召李鴻鈞表示，從2006年至去年為止，大型遊覽車死亡事故高達有460人死亡，重大交通事故一再發生，這次出事的遊覽車是未經翻覆測試的舊車，才會一下子車頂被掀開，死了那麼多人；對此，與會的財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果坦言，「這點我們同意！」
李鴻鈞質疑，根據交通部規定，翻覆測試不必溯及既往，2008年以前的車輛也沒有經過翻滾測驗，現在還有5000多輛這種車在路上跑，對乘客安全毫無保障。
周維果則說，翻覆測試無法溯及既往，當一部車子已出廠行駛，沒有辦法叫回來測試，技術上也辦不到。李鴻鈞回嗆，不能光說法令不能溯及既往。
周維果強調，結構件和電子設備，真的確實沒有辦法裝，建議要有好的駕駛。李鴻鈞痛批，有好的駕駛，卻是壞的車輛，有好的駕駛有什麼用。
路政司科長監理科科長趙晉緯表示，每兩年會有評鑑機制，會將評鑑結果，在適當地方張貼，交通部也會加強「獎優汰劣」機制，讓劣等遊覽車慢慢淘汰。
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