| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
及時雨 石門水庫增補380萬噸 水位暫時「止跌」 3年前被領養到美國 8歲台灣童遭槍殺身亡 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 政治

大客車事故10年釀460死 5千輛未經翻覆測試

日前國道翻車意外釀成33死，親民黨立委李鴻鈞（中）23日在立法院舉行記者會表示，近10年來遊覽車意外一共造成460死，要求政府檢討遊覽車靠行制，改善駕駛過勞的各種行車安全制度。（記者朱沛雄攝）

2017-02-23  12:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕遊覽車傷亡事故層出不窮，十年來大客車車禍已釀460死，立法院親民黨團今日召開記者會痛批，若蝶戀花旅行社的遊覽車有經翻覆測試，就不會造成那麼多人死亡，呼籲交通部不能漠視5000多輛未經翻覆測試、仍在路上行駛的舊車，應加強規範。

親民黨團總召李鴻鈞表示，從2006年至去年為止，大型遊覽車死亡事故高達有460人死亡，重大交通事故一再發生，這次出事的遊覽車是未經翻覆測試的舊車，才會一下子車頂被掀開，死了那麼多人；對此，與會的財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果坦言，「這點我們同意！」

李鴻鈞質疑，根據交通部規定，翻覆測試不必溯及既往，2008年以前的車輛也沒有經過翻滾測驗，現在還有5000多輛這種車在路上跑，對乘客安全毫無保障。

周維果則說，翻覆測試無法溯及既往，當一部車子已出廠行駛，沒有辦法叫回來測試，技術上也辦不到。李鴻鈞回嗆，不能光說法令不能溯及既往。

周維果強調，結構件和電子設備，真的確實沒有辦法裝，建議要有好的駕駛。李鴻鈞痛批，有好的駕駛，卻是壞的車輛，有好的駕駛有什麼用。

路政司科長監理科科長趙晉緯表示，每兩年會有評鑑機制，會將評鑑結果，在適當地方張貼，交通部也會加強「獎優汰劣」機制，讓劣等遊覽車慢慢淘汰。

廣告
  • 立法院親民黨團今召開記者會公布十年來大客車死亡人數，要求交通部改善車輛問題。（記者陳鈺馥攝）

    立法院親民黨團今召開記者會公布十年來大客車死亡人數，要求交通部改善車輛問題。（記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：大客車事故10年釀460死 5千輛未經翻覆測試


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.