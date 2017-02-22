綠成立新住民委員會 中國籍配偶：我不是來坐好看的

民進黨22日成立新住民委員會，黨主席蔡英文（中）為主委及委員授證。（記者劉信德攝）

2017-02-22 15:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天成立「新住民事務委員會」，該委員會成員共有12人，包括多名新住民與新住民二代，其中一名中國籍配偶寧家榮特別受到外界矚目，寧家榮表示，曾參加過政黨（指共產黨），不過後來沒有交黨費，就也因此退黨了。希望加入這個委員會，可以幫助新住民申請應有的權益。「我不是來坐這位置好看的！」

新政府推動新南向政策，民進黨也成立「新住民事務委員會」，兼任民進黨黨主席的總統蔡英文今天在中常會前授證儀式上表示，新住民在台灣已經將近50萬人，新住民的子女也突破了35萬人，民進黨必須回應新住民的需求和意見。

來自中國的寧家榮是彩妝保養品品牌「依洛嘉」總經理，她2005年前從大連嫁來台灣台南，原本是國小老師，但來台後學歷不被認可，她開始從網路創業，打造面膜事業，成立品牌「依洛嘉」，並在實體通路上架，自己當老闆。

被問到中國配偶的身分證問題，寧家榮妙回，這是一個很深奧問題，不是她這層級處理得了的，她未來可能會去幫助新住民，尤其中國籍配偶姊妹們，申請一些應有的權益，「這是我參加這個委員會最重要目的。」

寧家榮也希望大家不要把中國大陸想得那麼恐怖，對她來說，大陸是娘家，台灣是婆家，兩邊都是家，用嫁女兒心思來想，嫁女兒時後媽媽都希望孩子到另一個婆家會被認同，一樣的，中國籍配偶在台灣也需要同樣的認同。

寧家榮表示，中國籍配偶的相關待遇，一直在調整和增加中，民進黨副秘書長徐佳青跟她說，重要程度提升到總統層級，相信執政黨在這方面很用心，在33萬中國籍配偶中，她有幸成為這樣一員，不是來坐這位置好看的，一定會做些事情，「即便我參加過政黨（共產黨），在台灣我不能代表任何政黨，我只代表中國籍配偶和新住民。」

新住民委員會主委陳凰鳳來自越南，目前是越南語電視教學節目【越說越好 每日一句】主持人，這次她很榮幸被邀請成為新住民委員會的主委，覺得這是代表中央已經看重新住民朋友，委員會裡面委員大部分是新住民，代表民主精神，非常高興可以參與這樣工作。

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