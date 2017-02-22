「人類文明發源地在台灣」？中市府澄清林佳龍發言

2017-02-22 15:10

〔記者張菁雅／台中報導〕針對有媒體報導台中市長林佳龍20日在市政會議上說「人類文明發源地在台灣」，市府新聞局長卓冠廷今天表示，這段談話被斷章取義，林佳龍的原意為「有研究指出台灣是南島文化的發源地」，盼藉此澄清，勿引發誤會。

媒體報導林佳龍在市政會議上說「人類文明發源地在台灣」，引發網友議論。卓冠廷澄清說，林佳龍在會中提到「有些研究顯示人類文明起源地在台灣，南島文化就是，很多結論都是指向這裡。」他的原意為「有研究指出台灣是南島文化的發源地」。

市府補充說明，語言學家施得樂（Richard Jr. Shulter）與馬爾克（Jeffrey C. Marck）依據語言學與考古學的調查認為，台灣燒山林開墾的時代最早，而且有繩紋陶文化的傳統，目前所留的原住民族語言為南島語最紛岐的地區，顯示遍布太平洋的南島語系的起源處有可能就在台灣。卓冠廷強調，市長僅引用學者的看法，強調在地文化及台灣史的重要，並非宣稱人類文明發源地在台灣。

另外，媒體也報導林佳龍說「以後偉人都要從台中找」，卓冠廷表示，這是簡化林佳龍的言論，斷章取義，林佳龍原意是指，偉人的定義不一定要過世很久的人，只要是對社區有貢獻，有利他精神的人，也應該被一定程度的重視。