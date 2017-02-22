高級行李箱能研究智慧電表？林俊憲踢爆台電員工公器私用

2017-02-22 12:12

［記者彭琬馨／台北報導］研究智慧電表也需要高級品牌行李箱？民進黨立委林俊憲踢爆台電綜合研究所員工，假借智慧電表研究案之名，大量採購與計畫案無關的高檔照相機、專業級家庭音響與訂製版蘋果系列產品。林俊憲痛批，台電員工意圖公器私用，不刪預算對不起納稅人。台電綜言所主任范振理解釋，設備與智慧電表計畫無關，為釐清疑慮已將資料上交政風處提請調查。

林俊憲上午召開記者會踢爆，台電前處長兒子、任職台電綜研所的謝姓員工，借研究智慧電表的需求，意圖購買大量與計畫無關的高級奢華品。林俊憲舉例，謝姓員工購買與看來與智慧電表研究明顯無關的Sony α7單眼數位相機、數台Macbook Retina iPad、甚至還有頂級品牌Rimowa訂製款行李箱，還在臉書貼出使用相關設備的照片，質疑謝姓員工根本是公器私用。林俊憲痛批，「如果公務員都像這樣能撈就撈、能混就混，國家不倒還真的不行」。

受邀代表台電出席記者會的副所長楊金石替謝姓員工背書，他強調，謝購買的設備與智慧電表為不同的計劃案，並表示謝有他的專業，他認為需要用到這個規格的設備「我們尊重他的專業」；台電綜合研究所主任范振理也說，台電如果有任何弊案，政風處會啟動調查，目前已經將本案資料上報到廉政署。

林俊憲強調，謝員公器私用的誇張行徑可能違反刑法336條「公務侵占罪」，也可能觸犯「貪汙治罪條例」，呼籲廉政署應強勢介入調查。法務部廉政署專委陳定隆表示，目前還沒收到相關資料，收到之後會進行了解。