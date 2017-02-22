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郝龍斌酸小英執政力「退潮中」 鄉民：機捷誰蓋20年？

郝龍斌在臉書上諷刺，「海水退潮中_民進黨執政能力正赤裸呈現」。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-22  11:51

〔即時新聞／綜合報導〕機場捷運下月正式通車，林口站和山鼻站間卻被發現道岔鋼軌斷裂，前台北市長郝龍斌在臉書上諷刺民進黨，「海水退潮中_民進黨執政能力正赤裸呈現」，然而卻被PTT上的鄉民反酸。

郝龍斌表示，國民黨執政期間，桃捷公司公布機場捷運4522項缺失；民進黨執政後，桃捷同意先通車、再改善，「蔡英文搭乘機場捷運比大姆頭喊讚。然後...就斷軌了。海水退潮中，民進黨執政能力正赤裸呈現了」。

這段話引起網友兩極反應，有人認同說，「能力不好就要認份一點，不要死愛面子」、「等會又是馬總統的錯」；也有人酸說，「是一個沒穿褲子的人撿到別人內褲的概念」、「機捷是誰蓋了20年？」「你最沒資格說」、「大概是一個零分的笑59分的一樣」、「國民黨已經旱災了 還關心民進黨退潮哦」、「先看看你自己褲子回來了沒吧」。

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