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小英民調止跌 游盈隆：枯木逢春、離奇的轉變

台灣民意基金會舉行「年金改革、內閣改組與總統聲望」全國性民意調查結果記者，會中由台灣民意基金會董事長游盈隆主持（右二），邀請台大教授辛炳隆（左一）、東華大學教授施正峰及前立委許忠信（右一）等人，針對民調結果與談分析討論。（記者王藝菘攝）

2017-02-20  10:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣民意基金會今天公布最新民調，有41.4%民眾贊同蔡英文總統領導國家的方式，41.3%不贊同，贊同與不贊同比例1比1，回到去年11月的總統聲望水平，該基金會董事長游盈隆表示，蔡英文聲望終於強勢止跌回升，有如枯木逢春，是一個相當離奇的轉變。

游盈隆認為，蔡英文民調止跌，是台灣民意對蔡政府農曆年前後的三個努力做出了顯著正面的回應，包括8千億經建計畫的推出、內閣改組以及提出具體年金改革方案；此外，還有「年節和情人節效應」，因為民調時間正值元宵節與情人節期間，以台灣人傳統「過年時只講好話，不講難聽話」的風俗習慣，對當政者會較為包容。這兩種假設，是初步的研判。

對於蔡政府「一例一休」，調查顯示，9.1%非常支持、26.7%還算支持、26.7%不太支持、28.2%一點也不支持、2.7%沒意見、6.6%不知道或拒答。換言之，有高達五成五的人不支持，支持的只有三成六，兩者相差19.2個百分點。意味著「一例一休」這項蔡政府的重大政策仍然是蔡政府一個揮之不去的困擾。

至於今天展開的司法改革國是會議分組會議，根據民調顯示，7.8%對蔡政府的司改非常有信心、32.5%還算有必要、29%不太有信心、20.9%一點也沒信心、9.9%不知道或沒意見。換言之，約四成的人對蔡政府做好司法改革有信心，但有高達五成的人沒有信心。

游盈隆認為，顯示社會對蔡總統所推動的司法改革的前景看法分歧，沒信心者遠多於有信心者約10個百分點，悲觀遠多於樂觀。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2016年2月13、14兩天，以全國為範圍的20歲以上成年人，有效樣本1088人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

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  • 台灣民意基金會舉行「年金改革、內閣改組與總統聲望」全國性民意調查結果記者，會中由台灣民意基金會董事長游盈隆主持，並公布民調結果。（記者王藝菘攝）

    台灣民意基金會舉行「年金改革、內閣改組與總統聲望」全國性民意調查結果記者，會中由台灣民意基金會董事長游盈隆主持，並公布民調結果。（記者王藝菘攝）

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