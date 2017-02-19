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小英指示「一例一休」調整？ 府：持續關注建議

2017-02-19  19:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕七大工商團體完成「一例一休對產業影響問卷調查」，證實漲價、出走會成真，工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻表示，總統蔡英文有指示要做調整。對此，總統府表示，關於產業界的相關意見，政府部門會持續關注並了解相關的建議。

總統府表示，勞基法修法的目的，在於改善勞動條件，完成修法並且陸續實施之後，包括勞工全面實施週休二日，增加年輕與初就業勞工特休，以及全國國定假日回歸一致，現在都已經透過修法來落實。關於產業界的相關意見，政府部門會持續關注並了解相關的建議，行政院也正持續強化宣導能量，讓各部會、機關善盡說明、輔導責任，協助業者了解政府政策並落實新制度。

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  • 七大工商團體完成「一例一休對產業影響問卷調查」，證實漲價、出走會成真，總統府表示，關於產業界的相關意見，政府部門會持續關注並了解相關的建議。（資料照，記者廖振輝攝）

    七大工商團體完成「一例一休對產業影響問卷調查」，證實漲價、出走會成真，總統府表示，關於產業界的相關意見，政府部門會持續關注並了解相關的建議。（資料照，記者廖振輝攝）

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