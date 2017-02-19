農會選舉雲林張家仍是鐵板一塊 張永成這麼說

2017-02-19 17:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕農會選舉民進黨首度以政黨的力量介入並推薦候選人，希望有機會綠化雲林的農會，但開票結果一如預期，雲林張家在農會系統仍是鐵板一塊，張榮味家族所推出的人選全勝，民進黨想在農會系統插上綠旗，還得等一等。

全國農會總幹事張永成表示，此次選舉是農民對農會原來經營團隊的信任投票，與2018年的政治選舉無關，農民的眼睛是雪亮的，農會是農民的家，要由誰來「持家」？是以農會過去4年來的經營績效來打成績，而非政治決定。

張永成說，民進黨全面執政，在行政資源及宣傳上佔有有很大優勢，但農民對政治力的介入農會是無感甚至是排斥的，以台南、高雄為例，民進黨全面執政已有很長的時間，但就是進不了農會，原因是農會與農民相互依存的關係，農會與農民間有其特別的生態及文化。

張永成強調，農會服務農民已有百年歷史，長久培養下來的感情和信賴感，讓彼此的關係牢靠、穩定，小部分的分化或有些許影響，但難撼動大局。