否認放眼2020 江宜樺︰完全在我想像之外

前行政院長江宜樺成立長風基金會，今舉辦青年未來座談會。（記者呂伊萱攝）

2017-02-19 15:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨黨主席選舉白熱化，前行政院長江宜樺卻未參與任何選舉活動，日前並成立長風文教基金會，外傳是刻意迴避黨內選舉，為2020總統選舉蓄積能量。江宜樺今出席長風文教基金會首場活動時回應否認相關說法，直言「完全在我想像之外」。江宜樺強調，成立基金會是希望為年輕人搭建舞台、連結國際，為台灣未來找出路，選舉等等其他方面「完全不在考慮之中」。

長風文教基金會今在台北舉辦「突破論壇：青年的未來」座談會，作為基金會成立後的首場對外活動，邀請前國發會主委管中閔主持，由Vpon創辦人吳詣泓、小鎮文創負責人何培鈞、銀享全球創辦人蔡昕伶與端傳媒評論總監曾柏文等創業青年，分享他們以實際行動投入創新與轉型的經驗，以及對台灣未來的期盼；吸引約百餘名青年到場參與。

對於近日媒體報導江宜樺是刻意迴避國民黨黨主席選舉，成立長風是為了蓄積能量，並放眼2020總統選舉，江宜樺在會前受訪時否認此種說法，並直言「這完全在我想像之外」。江宜樺強調，成立基金會是希望為年輕人搭建舞台、連結國際，為台灣未來找出路，選舉等等其他方面「完全不在考慮之中」。

而未來是否會重返執政或為國民黨黨主席選舉站台？江宜樺表示，參選從政服務人群是一種方式，但幫助台灣社會也還有很多其他方式。而他相信台灣未來在青年手上，因此希望透過卸任政務官、非政府組織與企業的結合，共同為青年創造機會，讓青年發聲，讓他們的努力被看到，形成激勵彼此的氣氛。江宜樺也坦言，本身不是選舉出身，不僅過去沒有站台經驗，也並不擅長，所以他也不認為會有什麼人邀請他站台。

管中閔也否認基金會與選舉有關，表示「我們從來不討論這個」，而是關心基金會如何為青年做事情。