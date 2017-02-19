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農會選舉 苗縣8鄉鎮市陷苦戰 2現任總幹事翻盤

苗栗縣基層農會選舉，進行會員代表選舉，因天氣不錯，各投開票所投票過程相當順利。（記者張勳騰攝）

2017-02-19  15:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣基層農會改選，今天進行會員代表及農事小組長選舉，有8個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，其中通霄及頭屋鄉鎮總幹事尋求連任，但所掌握的席次未如預期，連任之路受阻。至於戰況吃緊的苗栗市農會總幹事寶座之爭，尋求連任的吳世垣及對手謝錦明兩陣營都稱自己掌握過半席次，選情混沌未明。

尋求連任的苗栗市農會總幹事吳世垣，獲地方黃派、也就是縣長徐耀昌支持，但因政治角力等因素，苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推出苗栗市農會職員謝錦明出馬角逐總幹事寶座，讓吳世垣陷入苦戰。

今天農會會員代表選舉，邱炳坤陣營指謝錦明掌握28席，吳世垣受訪時則表示他掌握至少25席以上。因兩陣營都還有努力空間，選情膠著。

尋求連任的通霄鎮農會總幹事許道坤，面對通霄鎮長徐永煌力挺的農會員工徐學承挑戰，選情激烈。結果徐學承陣營掌握25席、許道坤20席，許的連任之路恐受阻。

頭屋鄉農會總幹事之爭，尋求連的總幹事涂漢仁與頭屋鄉公所清潔隊長退休的劉國志力拚，但鄉農會秘書謝金德也殺出角逐；選舉結果，謝金德掌握19席、劉國志11席。因謝金德並未登記，必須在第二輪總幹事遴聘程序公告後，才能登上總幹事寶座。

近年因人事風波屢屢引起注目的大湖地區農會，這次有4人登記角逐總幹事，結果現任總幹事徐欽志掌握28席，對手泰安鄉代會秘書陳信達獲17席，徐有驚無險過關。

三義鄉農會總幹事曾坤榮，這次尋求「三連霸」，面臨曾任農會總幹事、前鄉長徐健堂推派在農會服務的女兒徐瑜瑾出馬角逐總幹事，讓他陷入苦戰。但投票結果，曾坤榮獲26票，再度連任。

尋求三連霸的後龍鎮農會總幹事陳中和，及尋求連任的獅潭鄉農會總幹事黃煥祥也都有掌握優勢席次，可望順利連任。

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