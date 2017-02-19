| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

搭高鐵「不敢」坐商務車廂 吳敦義自爆原因…

吳敦義自爆，從民國96年起就沒有搭過高鐵商務車廂，除了受到馬英九的影響以外，他也認為，「國民黨需要一個廉潔形象」。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-02-19  13:18

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義昨參加座談時表示，他搭高鐵從不搭商務車廂，並且認為「國民黨一定要有個廉潔、節省的形象」。原來，他「不敢」搭商務車廂的背後，竟是因前總統馬英九的緣故。

吳敦義表示，他在民國96年擔任國民黨秘書長一職時，和馬英九一同搭高鐵趕行程時，卻發現馬英九帶著一個隨扈往普通車廂走去，讓當時持有商務車廂票的吳敦義頓時頗為尷尬，他便主動提出要和馬英九的隨扈換票，讓馬英九的隨扈去坐商務車廂、他和馬英九坐普通車廂。吳敦義自稱，從那天開始他就再也沒搭過商務車廂。

看到身為黨主席的馬英九搭乘普通車廂，他認為自己當時除了擔任黨秘書長，同時也是立法委員，國會有編列預算，所以他「坐商務車廂天公地道」，但他還是決定「把這個節制下來」，「因為黨一定要有個廉潔、節省的形象」。

吳敦義自爆這樣的故事，卻被網友噓爆，PTT八卦板上的網友們表示：「張忠謀坐區間車都不會拿出來說嘴了」、「有能力就搭好一點的艙等，這天經地義。噁心的是裝節省」、「搭飛機搭什麼艙怎不說出來讓大家欣賞」、「沒誠信的人講話聽聽就好」、「KMT跟人家談廉潔？害我飲料噴光光」、「省國民黨的錢，花國家的錢」、「身家幾百億的黨還要裝形象，不如把你們基金會解散掉如何」、「又來一個選舉演員了」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 白賊義 節省 馬英九 高鐵
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：搭高鐵「不敢」坐商務車廂 吳敦義自爆原因…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.