搭高鐵「不敢」坐商務車廂 吳敦義自爆原因…

吳敦義自爆，從民國96年起就沒有搭過高鐵商務車廂，除了受到馬英九的影響以外，他也認為，「國民黨需要一個廉潔形象」。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-02-19 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義昨參加座談時表示，他搭高鐵從不搭商務車廂，並且認為「國民黨一定要有個廉潔、節省的形象」。原來，他「不敢」搭商務車廂的背後，竟是因前總統馬英九的緣故。

吳敦義表示，他在民國96年擔任國民黨秘書長一職時，和馬英九一同搭高鐵趕行程時，卻發現馬英九帶著一個隨扈往普通車廂走去，讓當時持有商務車廂票的吳敦義頓時頗為尷尬，他便主動提出要和馬英九的隨扈換票，讓馬英九的隨扈去坐商務車廂、他和馬英九坐普通車廂。吳敦義自稱，從那天開始他就再也沒搭過商務車廂。

看到身為黨主席的馬英九搭乘普通車廂，他認為自己當時除了擔任黨秘書長，同時也是立法委員，國會有編列預算，所以他「坐商務車廂天公地道」，但他還是決定「把這個節制下來」，「因為黨一定要有個廉潔、節省的形象」。

吳敦義自爆這樣的故事，卻被網友噓爆，PTT八卦板上的網友們表示：「張忠謀坐區間車都不會拿出來說嘴了」、「有能力就搭好一點的艙等，這天經地義。噁心的是裝節省」、「搭飛機搭什麼艙怎不說出來讓大家欣賞」、「沒誠信的人講話聽聽就好」、「KMT跟人家談廉潔？害我飲料噴光光」、「省國民黨的錢，花國家的錢」、「身家幾百億的黨還要裝形象，不如把你們基金會解散掉如何」、「又來一個選舉演員了」。