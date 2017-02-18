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護航陳庚金？ 羅智強：軍公教被壓迫、汙名化...

2017-02-18  16:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金呼籲現職軍公教人員「能撈就撈」、「大家來拖垮這個政府」，引起輿論撻伐。前總統府副秘書長羅智強在臉書上對此發表看法，他認為，「軍公教受壓迫、被汙名化，情緒正在失控」，並且稱「國民黨人有認錯勇氣」，網友則酸：「國民黨只有敗選隔天在反省。」

羅智強PO文表示：「我相信，陳庚金説的是氣話。但他的話説的不得體，就不妨道歉。

讓大家知道，國民黨的人是有認錯勇氣的。」除此之外，他竟將砲口轉向民進黨籍立委段宜康：「不像民進黨，那位嗆聲公務員『包圍愈多砍愈多』的段宜康，赤裸裸地恐嚇合法集會的人民，這種公然恫嚇及煽動仇恨的言論，民進黨有人要他出來道歉嗎？」羅智強也批評總統蔡英文：「難道沒有警覺，被壓迫者，被汙名化的軍公教族群，情緒正在失控嗎」。

對於羅智強的發言，網友們則打臉：「不是政府污名化公務員，是部分公務員把自己弄髒弄臭」、「是你們一堆豬隊友把自己搞臭的耶」、「好奇總統府污名化軍公教什麼了，反觀那個『能撈就撈』才是真正污名化軍公教」、「國民黨只有敗選的隔天才在反省」。

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  • 羅智強在臉書上發表看法，慘遭網友嗆爆。（資料照，記者張嘉明攝）

    羅智強在臉書上發表看法，慘遭網友嗆爆。（資料照，記者張嘉明攝）

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