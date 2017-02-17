婦聯會駁非屬任何政黨 將捐7成資產280億投長照

2017-02-17 20:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕一直以來受外界質疑具有黨派色彩、又有勞軍捐爭議的婦聯會，今發表聲明駁斥，不是任何政黨的附屬組織，也解釋勞軍捐非政府稅捐，是各進口商業同業公會的捐款，並宣布將捐出總資產381億中的7成、約280億投入長照及公益用途。

婦聯會的聲明指出，外界所指稱婦聯會擁有900億元勞軍捐，又指是國民黨的附隨組織，這些都是不實的汙衊。勞軍捐是各進出口商業同業公會經會議通過的捐款，而且每年都結算，不過因為時局發展，早就於78年全部停止辦理，內政部一再要求解釋勞軍捐，實在是強人所難。

婦聯會表示，所謂「匹夫無罪，懷璧其罪」，其數十年從事公益，如今已成部份人士的眼中釘。婦聯會所有的資源都是用在社會公益上，禁得起社會檢驗。但為減少紛爭，內部經過討論後決定提撥資產捐給社會上具公信力的單位，推動長照服務及慈善公益。

婦聯會說，捐助計畫是由總資產381億元中，提撥7成約280億元做公益，其中，160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；60億元給各社福機構；另捐出60億元給財團法人振興醫院，以設立該醫院之長照中心，詳細執行計畫將再與政府機關聯繫後公布之。