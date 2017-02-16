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二二八新書揭露國民黨暗黑力量 讓大批台籍菁英犧牲

台灣傷痕歷史研究者黃惠君所著的「激越與死滅：二二八世代民主路」新書今日發表，揭露國民黨政府暗黑力量。（記者陳鈺馥攝）

2017-02-16  12:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕由台灣傷痕歷史研究者黃惠君所著的「激越與死滅：二二八世代民主路」新書今日發表，該書完整勾勒二二八事件，翻轉二二八冤魂論，重建事件中人民的力量，並運用最新史料，揭露政府運用暗黑力量造成大批台籍菁英殉難的悲劇，也重新描述嘉義武裝抗爭的重要性，揭露統治者罪責，強調轉型正義的重要性。

費時3年完成此書的作者黃惠君表示，寫作過程是孤獨和漫長的，當初為何會寫這本書，是因為太陽花學運後，台灣年輕人比較關心歷史，記得有一次在座談會問年輕人二二八犧牲的人有誰時？全場竟然沒有人回答得出來。

黃惠君說，二二八事件每一年政府都在道歉，卻未清楚說明到底為何道歉，如果只是查緝私菸，為何大批台灣菁英被屠殺？教科書上只是這樣書寫，卻未直指真相，這些犧牲的人不單只是冤魂，他們敢於為台灣民主自由出聲。

黃指出，當年在台南市民大會上，民眾要求國民黨政府進行台南市長必須民選，為爭取台灣人民主自由而努力，以前自己策展時，也將這段歷史呈現在展場上，當時馬英九總統來看展時也目瞪口呆，因為他根本不知道那時候的台灣人就在追求民主自由。

黃說，第一份二二八事件的逮捕名單，是由行政長官陳儀提報給蔣介石，名單上被陳儀擺在最前面的就是媒體人，其次是反對黨的成員，當時戰後台灣人也想組黨，第三類則是法律界領袖，這些人都是最有能力批判當局，事後卻遭到秘密逮捕和暗殺，到現在屍骨無存，連忌日是哪一天都不知道，希望能藉由此書翻轉冤魂論，讓二二八受難者可以重返榮耀。

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