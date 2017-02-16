蔡正元爆W姓候選人拉萬少丞 吳敦義辦公室回應...

前副總統吳敦義。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-16 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉意外爆出黑道入黨爭議，政策會執行長蔡正元表示，有重要媒體人告知他萬少丞入黨，有關「W姓候選人」、「H介紹人」、「Y議員」。對此吳敦義辦公室回應，如有不適當的人入黨，剔除即可。

本報報導，昨日國民黨中常會中，由於吳敦義被影射與黑道入黨有關聯，挺吳派中常委提案要求追究黨部洩密責任。蔡正元首度透露，他在1月23日前國民黨主席連戰尾牙宴時，從一位重要媒體人處得知萬少丞入黨一事，有關「W姓候選人」、「H介紹人」、「Y議員」。

《中國時報》報導，對蔡正元指出「W姓參選人」拉人入黨，吳敦義競選辦公室發言人林火旺表示，關鍵在於資料為何外洩，如有不適當的人入黨，剔除即可。