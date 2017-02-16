| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 政治

蔡正元爆W姓候選人拉萬少丞 吳敦義辦公室回應...

前副總統吳敦義。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-16  06:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉意外爆出黑道入黨爭議，政策會執行長蔡正元表示，有重要媒體人告知他萬少丞入黨，有關「W姓候選人」、「H介紹人」、「Y議員」。對此吳敦義辦公室回應，如有不適當的人入黨，剔除即可。

本報報導，昨日國民黨中常會中，由於吳敦義被影射與黑道入黨有關聯，挺吳派中常委提案要求追究黨部洩密責任。蔡正元首度透露，他在1月23日前國民黨主席連戰尾牙宴時，從一位重要媒體人處得知萬少丞入黨一事，有關「W姓候選人」、「H介紹人」、「Y議員」。

《中國時報》報導，對蔡正元指出「W姓參選人」拉人入黨，吳敦義競選辦公室發言人林火旺表示，關鍵在於資料為何外洩，如有不適當的人入黨，剔除即可。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 蔡正元
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：蔡正元爆W姓候選人拉萬少丞 吳敦義辦公室回應...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.