農會選舉買票成癮？ 他打算用這招「抓鬼」…

2017-02-15 14:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市有「抓鬼達人」之稱的王坤盛推出「你抓鬼，我出面」專線，王坤盛說，農漁會選舉已經「買票成癮」，但受限於人情包袱，會員之間都不願「當壞人」出面檢舉，他為了淨化選風，樂當「檢舉義工」，將來若案子起訴獲得獎金，他也會全數都交還給「消息提供者」。

王坤盛說，農漁會系統很重視人情包袱，抓賄有其難度，但如果兩掛勢力競爭起來，「買票最有效，不買不行」，他所掌握的消息，彰化縣內至少有3個農會選舉，兩掛勢力競爭激烈，農會會員一票叫價至少1千元，農會代表的行情從5萬至10萬元不等。

他說，設立「你抓鬼，我出面」專線，是檢舉人已有確切的把握，知道某人已收錢，但檢舉人出面又怕因作筆錄而身分曝光，所以「你可以把情資提供給我，由我出面作筆錄，等於由我出面檢舉」，他會根據情資的可靠性，將其提供給檢方，將來被告若起訴，所獲得的檢舉獎金，他都全數給檢舉人。

王坤盛奉勸檢舉人，要沉得住氣，不要貿然行動，「雞蛋再密也有縫」，若身分曝了光，地方幾乎難以立足，手中若握有直接證據，又怕自我身分曝光，可以由他這邊來發動。

他強調，這個方法很有效，前年九合一選舉，他就開始做，因為情資確實，即使選舉落幕，檢方仍持續追金流，讓買票者俯首認罪。