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閃主席選舉走馬英九路線？週刊爆江宜樺劍指2020
2017-02-15 09:57
江宜樺成立長風基金會，被指就是仿效馬英九過去的新台灣人基金會，也就是劍指2020總統大選。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉正在激烈進行中，但前行政院長江宜樺作為藍營要角，卻沒有參與任何競選活動。有媒體指出，江宜樺刻意迴避國民黨主席選舉，其實是仿效前總統馬英九的路線，也就是劍指2020年總統大選。
根據《壹週刊》報導，知情人士指出，江宜樺目前正在養望，為的就是保持打下一仗的能量，他上月成立長風文教基金會，其實就是仿效馬英九過去在觀望是否選總統時，成立新台灣人基金會作為跳板。
知情人士還指出，江宜樺從政經歷最大的傷痕，就是2014年太陽花學運時成為學生們的公敵，因此他此次的長風基金會，特別找來曾經表態挺學運的和碩董事長童子賢擔任副董事長職位，意圖就是把學運時受到的傷害降到最低。
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