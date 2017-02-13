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告李敖求自焚真相？ 鄭南榕基金會：問侯友宜

2017-02-13  18:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國民黨文傳會副主委胡文琦今表示，名嘴李敖多次公開表示鄭南榕非自焚，呼籲遺孀葉菊蘭對李敖提出訴訟、譴責，以找尋真相。鄭南榕基金會建議胡文琦「洽詢貴黨從政黨員侯友宜先生，尋求有關鄭南榕自焚的真相」，並希望與事實最接近的侯，來提供第一手資料。

二二八事件滿70週年，並適逢鄭南榕推動「二二八和平日運動」30週年。胡文琦召開記者會表示，鄭南榕曾說「獨立是台灣唯一活路」，民進黨已全面執政，「此時不做，更待何時」，並強調李敖多次公開表示鄭南榕不是自焚，葉菊蘭應對李訴訟與譴責以找尋真相。

對此，鄭南榕基金會表示葉菊蘭接受基金會邀請參與「破除言論禁忌 鄭南榕X二二八」特展開幕記者會並致詞，引起胡文琦代表中國國民黨召開記者會、發表相關言論，基金會尊重言論自由，鼓勵二、三手訊息傳播者發表言論，應事先詢問一、二手當事人。

鄭南榕基金會表示，呼籲胡文琦洽詢國民黨的從政黨員侯友宜，尋求有關鄭南榕自焚真相，而胡文琦對李敖的文章耿耿於懷，還一再叮嚀葉菊蘭循法律途徑找出事實真相，因此該會建議胡能要求與事實最接近的侯友宜提供事件第一手資料，以做出更準確的發言。

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  • 圖為鄭南榕基金會11日舉辦「破除言論禁忌─鄭南榕X二二八」特展，基金會董事長許章賢（右三）、終生志工葉菊蘭（左二）、二二八和平日促進會副會長李勝雄（右二）、牧師林宗正（左）、南都廣播電台董事長黃昭凱（右）等出席開幕式。（資料照，記者簡榮豐攝）

    圖為鄭南榕基金會11日舉辦「破除言論禁忌─鄭南榕X二二八」特展，基金會董事長許章賢（右三）、終生志工葉菊蘭（左二）、二二八和平日促進會副會長李勝雄（右二）、牧師林宗正（左）、南都廣播電台董事長黃昭凱（右）等出席開幕式。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 二二八 侯友宜 李敖 胡文琦 鄭南榕
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