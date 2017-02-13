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國民黨向蔡政府討228真相 網友諷：做賊喊抓賊

2017-02-13  14:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨文傳會副主委胡文琦今召開記者會，要蔡政府追查228事件之中本省人與外省人的確切死傷人數、給人民一個交代。網友們看了以十分困惑，質疑：「國民黨要民進黨查228真相？」，並且諷國民黨「做賊喊抓賊」。

胡文琦要求，蔡政府應該深入追查228事件的歷史真相、讓台灣成為「正常的國家」，並且認為「台灣許多的歷史公道尚未整理出來」，更呼籲葉菊蘭對曾多次公開稱「鄭南榕不是自焚」的作家李敖提告。

對於國民黨召開記者會「追討」228事件的歷史真相，網友們十分不理解，質疑「國民黨敢公開資料供查閱嗎」。有網友認為，「歷史都是國民黨在寫的」，現在卻要蔡政府「給人民交代」，PTT八卦板上的網友則酸國民黨「還真好笑」、「做賊喊抓賊」。

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  • 胡文琦召開記者會，呼籲蔡政府追查228事件真相。（記者林良昇攝）

    胡文琦召開記者會，呼籲蔡政府追查228事件真相。（記者林良昇攝）

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