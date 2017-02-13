張善政不想被問政治 擋箭牌是這個…
2017-02-13 08:45
〔即時新聞／綜合報導〕卸下行政院長職位後，張善政更忙了，身兼多職，包括台灣大基金會董事長、生策會會長、一堆顧問職，一長串演講邀約，每週2~3天返花蓮種田，笑說「光靠演講費就能過活，根本用不到提款卡」。
《經濟日報》報導，張善政花最多時間在演講，幾乎是對邀約「來者不拒」，為什麼？張善政說明，「他要把多年科技與行政的知識與經驗，傳遞給大眾」。但是在對談中，談的最少的是「政治問題」，老是「一笑置之或岔開話題」，用「張氏微笑」當成許多困難問題的擋箭牌。
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