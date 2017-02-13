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核廢料放哪裡？ 台電相中4座無人島

台灣核廢料的存放地點一直是許多民眾關心的問題。（資料照，立委鄭麗君辦公室提供）

2017-02-13  06:51

〔即時新聞／綜合報導〕台灣核廢料的存放地點一直是許多民眾關心的問題。有媒體報導，台電去年就提出無人島設置集中式貯存設施方案，經半年調查後相中4座無人島，分別落於基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內。

據《聯合報》報導，蘭嶼已存放低階核廢料達35年，雖然民國85年後接受最後一批核廢料，但目前蘭嶼貯存場仍存放低放射性固化廢棄物約10萬桶。

台電目前研擬將蘭嶼的10萬桶核廢料搬家，也將核一、二、三廠的運轉中的15萬桶與除役後的35萬桶低放核廢料，共60萬桶低放核廢料和5000公噸的鈾一起集中貯存。

《聯合報》報導，據了解，金門縣烏坵鄉是選項之一，另外則是在基隆市、連江縣與澎湖縣。台電目前不願透露4個候選場址的地點，台電發言人林德福表示，希望由行政院永續經營委員會下的非核家園小組推動選址作業，透過公正、公開討論，凝聚社會共識。

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