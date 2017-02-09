詹啟賢直攻2020總統 傳郭台銘是「king maker」

國民黨主席參選人詹啟賢幕後推手傳是鴻海董事長郭台銘。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-09 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕衛生署前署長、奇美醫院前院長詹啟賢參選國民黨主席，還揚言直攻2020年總統大選，儼然在進行一場人生豪賭，有媒體披露，詹啟賢選主席、總統最強力的幕後推手就是鴻海董事長郭台銘，兩人關係密切，詹如果不從政，一定是郭醫療生技和銀髮事業的重要伙伴。

根據《信傳媒》報導，郭台銘去年盛傳被美國總統川普激勵，決定參選2020年台灣總統，但事實上郭如果要退休，必須給鴻海集團12個企業體找到適當的接班人，實屬不易，而且郭去年在股東大會上聲稱股價不到200元不退休，顯然棄商從政的機率不高，但他卻很容易可以靠著金援做king maker，身為鴻海獨董、曾被公開點名負責鴻海樂活養生健康產業的詹啟賢，就是郭的「自己人」。

報導指出，詹啟賢原本是不愛坐轎、只願抬轎的人，因此2008年曾拒絕總統馬英九的副總統搭檔邀約，而國民黨現在黨產面臨清算，黨工薪水都發不出來，從2017年到2020年整整3年的運作經費根本難以籌措，絕非莽撞之人的詹啟賢，敢於發出要直接選總統的豪語，顯然就是有郭台銘在背後支持。

報導再指出，詹啟賢與郭台銘的密切關係，可以從去年10月郭台銘母親豪出4500萬元借國民黨的事件看出，當時國民黨面臨發不出薪水的窘境，副主席詹啟賢一通電話打給郭台銘，郭立刻在電話中允諾「我問我媽媽手邊有多少錢」。而之後國民黨主席洪秀柱想要再與郭董調頭寸，就被對方以一句「我的對口單位是詹啟賢」，硬生生碰了個軟釘子。