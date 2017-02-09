黨主席選舉互相殘殺 他們籲洪秀柱「優雅轉身」

由胡志強（前排右3）擔任會長的全國公教軍警暨退休人員聯合總會，近日發出聲明呼籲洪秀柱退出黨主席選舉。（資料照，記者黃邦平攝）

2017-02-09 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕全國公教軍警暨退休人員聯合總會是國民黨票倉，由前台中市長胡志強擔任會長，在去年國民黨主席補選時，曾經力挺現任主席洪秀柱，但在近日，該會卻針對進行中的國民黨主席選舉發出「倒柱」聲明，要求洪秀柱「一個轉念，一個優雅轉身」，以協商的方式選出新任主席人選。

綜合媒體報導，全國公教軍警暨退休人員聯合總會副會長林水吉、胡筑生、陳榮洋、簡明勇等，日前共同發表一篇聲明，標題為「搶救國民黨 洪主席無可推卸的責任」。聲明質疑，洪秀柱任黨主席近10個月來，雖殫精竭慮、想方設法、勵精圖治，但擺在眼前的事實是，民進黨雖執政不力，民調仍有26%，反觀國民黨不爭氣，内鬥内行、外鬥外行，民調停留在18%，讓人深感憂慮。

聲明強調，本屆黨主席改選，聯合總會原本期盼是一場團結、和諧、溫馨的選戰，但現在看起來卻是「您死我活，刀刀見骨，互相殘殺的血腥鬥爭」，後遺症恐怕會阻絕國民黨翻身再起，他們期盼，柱柱姐可以扮演扭轉乾坤的巾幗英雄「功成身退」，讓國民黨能協調出最適合的黨主席人選。