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中國給台人「國民待遇」？ 陳芳明：開春最新笑話
2017-02-09 12:29
〔即時新聞／綜合報導〕「中國有『國民』嗎？」針對外傳中國正研擬給予台人在中國的「國民待遇」，政大台文所教授陳芳明今日在臉書po文，一開始便提出質疑，並指出，「這可能是開春以來的最新笑話」。
國台辦發言人安峰山昨在例行記者會中表示，早先舉行的2017年對台工作會議，要求研擬便利台灣民眾在中國學習、就業、創業、生活的政策措施，還稱成熟後將逐步地公布實施。
陳芳明對此不以為然，他表示「國民待遇」可能是開春以來「最新笑話」，「也是『一國兩制』與『九二共識』之後的又一個噱頭」。
陳芳明說，中國戰鬥機繞行台灣後，遼寧艦通過台灣海峽，現今突推「國民待遇」說詞，「企圖籠絡台灣人民」，認為「北京的對台政策花樣真多」。他也對所謂的「國民待遇」提出定義表示，「正好意味著台灣人不屬於中國」，因為「中國境內的『國民』如果沒有言論自由，台灣人接受北京的『國民待遇』一點好處也沒有」。
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