台商春節聯誼 田弘茂：新一年將持續釋放善意
〔記者林良昇／台北報導〕海基會今舉辦大陸台商春節聯誼活動，對於兩岸關係，海基會董事長田弘茂強調，海基會將持續釋放善意，在政府授權下，進行良性溝通與對話，以符合兩岸民眾及國際社會的期待，海基會將與相關主管機關共同審慎探究時局的變化，因應即將來臨的挑戰。
海基會今舉辦台商春節聯誼活動，田弘茂致詞時表示，近年台商投資需求逐漸從過去的土地問題、勞力問題，轉變為投資機會、轉型升級、租稅、融資等問題，配合政府推動創新產業，更有助於整合產業資源，並加大力度開創國際市場。
田弘茂指出，海基會將持續加強服務能量，延伸服務的觸角，擴大服務的面向，讓需要的民眾及產業界都能夠以最容易的方式得到協助，不管任何時候兩岸恢復交流和協商，海基會都做好了準備。
田弘茂表示，520以來，總統致力維繫兩岸和平穩定關係，向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧，但我方高層所提出的各種磨合兩岸關係的建議，並未被中國接受，形成目前的僵局，對於兩岸僵局能否解套，政府一直採取「不預設政治前提」、「相互尊重」及「開放創新」的立場，海基會將持續配合釋放善意，希望營造友善的對話環境，開啟雙方的溝通與合作。
田弘茂說，兩岸各界要多接觸，才能有助於鞏固和平發展的基礎，兩岸唯有恢復建設性對話，才能拉近距離，他對兩岸關係和平穩定發展仍抱有信心，海基會將與相關主管機關共同審慎探究時局的變化，協助國人及台商共同因應即將來臨的挑戰。
田弘茂指出，近來陸續傳出台商產品因故遭受罰款，以及台企遭查稅補稅等事件，他已指示海基會人員主動關心，持續瞭解相關情形，今年初海基會也針對全球反避稅、中國關聯企業移轉訂價查核、清查非居民金融帳戶等議題，編印手冊提供給台商參考，並將陸續舉辦講座，提供台商投資觀念，確保台商投資權益。
田弘茂強調，希望中國主管部門，不要依據不實傳聞，干擾企業合法、正當的經營，海基會將一如既往，持續釋放善意，在政府授權下，進行良性溝通與對話，以符合兩岸民眾及國際社會的期待。
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