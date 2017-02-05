| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

柯文哲大玩機器人 年齡被洩露出來...

台北市長柯文哲今日在台安醫院大廳，和鴻海製造的Pepper機器人互動。（圖擷自PTT）

2017-02-05  10:54

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾目擊台北市長柯文哲今日在台安醫院大廳，和鴻海製造的Pepper機器人玩了起來，機器人還當場辨識柯P是53歲。

1名網友在PTT上發文表示，今天他帶家人來醫院打針，結果看到大廳圍了一堆人，定睛一看才發現是野生柯P，連忙拍照留念。

至於Pepper機器人辨識柯文哲是53歲，可能有點誤差，因為柯P是1959年出生8月生日，所以現在應該是57歲，再過半年就要58歲了。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Pepper 柯P 柯文哲 機器人
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：柯文哲大玩機器人 年齡被洩露出來...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.