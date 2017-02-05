柯文哲大玩機器人 年齡被洩露出來...

台北市長柯文哲今日在台安醫院大廳，和鴻海製造的Pepper機器人互動。（圖擷自PTT）

2017-02-05 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾目擊台北市長柯文哲今日在台安醫院大廳，和鴻海製造的Pepper機器人玩了起來，機器人還當場辨識柯P是53歲。

1名網友在PTT上發文表示，今天他帶家人來醫院打針，結果看到大廳圍了一堆人，定睛一看才發現是野生柯P，連忙拍照留念。

至於Pepper機器人辨識柯文哲是53歲，可能有點誤差，因為柯P是1959年出生8月生日，所以現在應該是57歲，再過半年就要58歲了。