藍營拱郭台銘選2020 韓國瑜直言「傻子」
2017-01-17 23:36
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席候選人吳敦義、郝龍斌都提到，2020年有機會提名郭台銘代表國民黨參選總統。對此另一候選人韓國瑜直言，除非是傻子，不然應該先思考如何解決當前困境。
吳敦義今（17日）在接受專訪時表示，如果2020年黨內沒有優秀的人才，而郭台銘本身又有意願，他「百分之百」支持郭台銘代表國民黨參加總統大選；郝龍斌12日也提到，「自己是抬轎者非坐轎者」，認為派出郭台銘參選勝算最大。
《新頭殼》報導，對此韓國瑜直言，「你眼前國民黨這塊品牌已經完全不受歡迎，看不出來嗎？」他強調，現在國民黨應該盡快彙整黨內力量，度過眼前的困境，才能去談論其他事情，「現在講2020都是沒必要的。」
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