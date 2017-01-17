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郝龍斌訪台中 黨員建議帶頭抗爭年金改革

2017-01-17  19:03

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨副主席郝龍斌今天傍晚至大福新城，聽取基層黨員心聲，多位黨員建議國民黨應對年金改革有所作為，也有青年黨員認為未來抗爭時，黨主席應該親自上陣。郝龍斌表示說，國民黨對年金改革會以最大強度抗爭，不僅是爭取軍公教權益，更是捍衛國家公信力；另外，若需要黨主席帶頭抗爭，他會去做。

大福新城是眷村改建的社區，有些住戶還曾是前行政院長郝柏村的部屬，郝龍斌一到場，多位住戶搖著國旗表示歡迎。郝龍斌簡短致詞後，即開放黨員提問，且全程站著，展現虛心受教的誠意。

多位黨員針對年金改革提出意見，並要求國民黨表明立場。郝龍斌表示，年金改革應以最大強度為軍公教爭取權益，這不只是捍衛其權益，更是捍衛國家公信力，人無信不立，執政黨政府失信於軍公教，且違法違憲，法律基本原則是不溯及既往，政府不守信，軍公教對政府失去信心，這會動搖國本，因此任何年金改革抗爭，國民黨都應支持。

也有年輕黨員表示，過去碰到抗爭行動，黨主席只會在後面慰問，國民黨對於社會運動的態度應該改變，郝龍斌若當選黨主席，應該親自上陣抗爭，和民眾站在一起，而青年會跟在後面一起衝。郝龍斌說，怎麼做對黨有幫助，黨主席就有義務去做，如果需要黨主席帶頭抗爭，那就去做，在野黨是穿草鞋的，「穿草鞋還講什麼身段」。

另外，郝龍斌指出，他參選黨主席有三大目標，分別為確認黨的路線與方向確認，完成世代交替，並爭取2018、2020大選勝選；國民黨要團結，而團結在於制度、共同目標，「一個人說了算的時代已過去」，未來將是集體領導、多元、包容，黨內能溝通、能協調，才能共同奮鬥下去。

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  • 國民黨副主席郝龍斌受到大福新城住戶歡迎。（記者張菁雅攝）

    國民黨副主席郝龍斌受到大福新城住戶歡迎。（記者張菁雅攝）

  • 國民黨副主席郝龍斌（中） 向黨員說明參選黨主席的原則。（記者張菁雅攝）

    國民黨副主席郝龍斌（中） 向黨員說明參選黨主席的原則。（記者張菁雅攝）

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相關關鍵字： 國民黨主席選舉 大福新城 年金改革 眷村 郝龍斌
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