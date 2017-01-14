駁老人拖垮年輕人 李來希：22K小屁孩有繳稅嗎？

2017-01-14 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕最後一場國家年金改革座談會今日在台東召開，首位發言的全國公務人員協會理事長李來希，先是痛批政府毫無誠信，「不是反對改革，是反對亂改」，之後到場外與抗議群眾會合，高呼「政府誠信已死，毀約背信」。

李來希在場外向抗議民眾表示，現在社會上都說公務員退休金是「56K老人拖垮22K年輕人」，他批評，「領22K的小屁孩有繳稅嗎？很多還在啃老咧。」認為政府整天想拿老人開刀。

李來希強調，他們堅持信賴保護、不能溯及既往，因為他們過去相信國家，才奉獻出自己的青春，結果現在年華老去，政府卻說沒錢，痛批「連國家都不能相信」，抗議團體還出動道具棺木，在上頭蓋上「政府誠信已死」的布條並灑冥紙抗議。