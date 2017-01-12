美國務卿人選重申對台承諾 外交部：感謝

2017-01-12 16:45

［記者彭琬馨／台北報導］針對美國國務卿提名人提勒森重申對台的「台灣關係法」與「六項保證」承諾，外交部今表示，此發言顯示提勒森與即將就任的川普新政府均了解臺美關係對亞太區域，乃至世界和平與穩定的重要性，且將持續信守美方對我國之安全承諾，外交部對此表示歡迎及感謝。

美國總統當選人川普提名的國務卿人選提勒森（Rex Tillerson），今於首場聽證會上提及台灣與美國的一中政策。提勒森表示，美國透過「台灣關係法」與「六項保證」，對台灣許下重要承諾；美國必須不斷重申這些承諾、並且讓台灣清楚知道「我們（美國）會履行承諾」，而這樣的論述本身就是一個訊息，這是美國在與中國交往的方式中、以及應對整體的中國舉動時、可用以平衡的力量。

此外，針對美國的一中政策，提勒森強調，「我不知道有任何要改變『一中』立場的計畫。」

外交部今表示，感謝提勒森重提對台的重要承諾，我方透過各種管道與川普陣營保持密切溝通、爭取支持，未來我政府將在既有之良好基礎上，與川普政府就雙方關切之議題維持暢通溝通，進一步強化臺美關係。

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