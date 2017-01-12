台辦事處被迫遷出奈國首都 外交部：嚴正抗議

2017-01-12 13:01

［記者彭琬馨／台北報導］我國駐奈及利亞辦事處日前遭奈國要求將辦事處地點由阿布加遷往第一大城拉哥斯，奈國並配合中國舉行記者會，宣稱基於一個中國原則，終止與台灣外交關係，對此外交部發言人王珮玲表示，中華民國與奈及利亞未建立外交關係，奈國配合中國舉行記者會混淆視聽，外交部嚴正抗議譴責。

中國官媒新華社引述奈及利亞外長奧尼亞馬說法報導，其中提到奈及利亞要求台灣關閉設在首都阿布加的經貿辦事處，並摘牌更名、遷往第一大城拉哥斯。中國外交部長王毅昨與奧尼亞馬會面時表示，日前奈國要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員機構與台灣發生任何官方往來，王毅同時表示對奈國做出的政治決斷給予高度肯定與讚賞。

外交部發言人王珮玲上午在例行記者會中表示，中華民國和奈及利亞未建立外交關係，奈及利亞政府卻配合中國舉行記者會，宣稱基於「一個中國」不再承認台灣是一個國家，並終止與我外交關係，企圖混淆國際視聽，外交部對於奈及利亞政府的無理行徑表達嚴正抗議與譴責。

王珮玲進一步說明，台灣與奈國為推動互利的經貿實質關係，於民國79年11月21日簽訂互設商務代表團備忘錄；民國80年在奈國當時首都拉哥斯設立商務代表團；其後我國在與奈國外交部達成共識後，於民國90年8月將代表處由拉哥斯遷往現址新首都阿布加，然此後中國即持續向奈國政府施壓，要求奈國政府將我駐處遷回拉哥斯。

王珮玲強調，鑒於雙方簽有設處備忘錄，基於平等互惠原則，外交部籲奈及利亞與我方保留後續協商空間。