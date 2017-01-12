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黨魁選舉競爭激烈 郝龍斌：人頭黨員等傳聞很不正面

2017-01-12  11:15

〔記者施曉光／台北報導〕參選黨魁的國民黨副主席郝龍斌今天上午回應台北市農產運銷公司總經理韓國瑜宣布參選一事時，質疑黨內最近已經出現所謂「人頭黨員」、「團體入黨」傳聞，還有參選人的支持者發生互相攻訐的現象，甚至據媒體報導還有黨職人員涉入，他認為，「這些都不是很正面的呈現」。

郝龍斌並認為，既然目前有這麼多黨內優秀的朋友都表態參選，整個選務的公平、公正，就非常重要。

郝龍斌辦公室指出，郝認為，要有一個優質的選舉，就應該大家開始聚焦在具體的政見的呈現上，才能讓國民黨展現一個進步的開始。

對於韓國瑜的參選，郝龍斌表示，韓國瑜是一個優秀人才、性情中人，過去兩人在台北市共事愉快，而且韓所提政見、理念，他也認同。

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  • 郝龍斌認為，有這麼多黨內優秀的朋友都表態參選，整個選務的公平、公正，就非常重要。 （資料照，記者陳志曲攝）

    郝龍斌認為，有這麼多黨內優秀的朋友都表態參選，整個選務的公平、公正，就非常重要。 （資料照，記者陳志曲攝）

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