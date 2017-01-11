勞基法修法引發漲價風波 林全：是假議題

2017-01-11 17:39

［記者林筑涵／台北報導］一例一休施行後怨聲四起，業界更批此是「爛蘋果」政策，認為政府未履行雙方協商結論，對此行政院長林全今回應，修法目的在於改善勞工條件、增加休息時間，對企業確實造成成本增加，但彈性工時在修法過程中未有提出做討論，應該尊重修法結果。

昨日工總理事長許勝雄拋出「千言書」，建議政府將加班工時自46小時放寬至54小時，讓部份勞工透過加班獲取應有報酬，維持原有薪資，應將限制設為每週上班40小時、一個月加班上限54小時，否則便如同「一套衣服無論高矮胖瘦全數通用」造成執行困難。同時，工總秘書長蔡練生更表示，針對彈性工時雙方過去有協商，然而現在政府卻不承認。

行政院長林全今日出席活動時表示，據他了解，彈性工時是國民黨執政時期修勞基法時，將雙週工時84改為單週40小時的配套協議，但當初修法也並未完成。林全進一步指出，此次勞基法修法過程中，彈性工時「並沒有拿出來討論」，強調應尊重修法結果；不過，林全坦言修法後許多企業界有反應彈性工時問題，也確實在總統面前提到過。

另外，對於未來有無放寬可能？林全則回應，新法上路當然有需要磨合的部分，但勞基法本身還是需要考量勞工權益，若放寬工時勞工也認為是好的、是雙贏的話，「我們也要聽見勞工聲音才是」；意指要修改勞基法內容，關鍵推力將會是勞工意見本身。

相關影音