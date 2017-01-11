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遼寧艦駛過台灣海峽 張小月：威脅無助兩岸關係

2017-01-11  11:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國航母遼寧號戰艦隊，今上午7時進入我國西南防空識別區，並沿著台灣海峽中線以西向北航行，陸委會主委張小月今主持年終記者會，再度重申對於兩岸政策的承諾與善意不變，也不會屈服於壓力，走向對抗老路。她也強調，「任何威脅對兩岸關係沒有正面幫助，兩岸應相向而行，為台海和平安定做出貢獻」。

蔡英文總統目前正出訪中美洲友邦，遼寧艦卻在此時進入我國防空識別區，引發爭議。陸委會今召開年終記者會，張小月表示，「自去年520以降，兩岸關係面對諸多挑戰，但我方對於兩岸政策的承諾與善意不會改變，同時也不會在壓力下屈服，及走向對抗的老路」。

張小月在與會中還被問到，遼寧艦此時駛過台灣海峽一事，是否傷害台灣人民感情，她回應，「任何威脅對兩岸關係沒有正面幫助，兩岸應相向而行，為台海和平安定做出貢獻」。她也表示，政府有充分能力捍衛國家安全，呼籲國人無須過度恐慌，「國安團隊都有好的掌握，總統有得到相關訊息，國防部隨時加以監控，將相關狀況在適當期間向國人做說明」。張小月也強調，「該做的事我們會做，不該做的我們不會做，中國大陸在軍事外交經濟上的動作，政府都有掌握，也有相關因應處置作為」。

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  • 陸委會主委張小月今主持陸委會年終記者會，會中做年終業務報告和未來年對二岸政策說明。（記者王藝菘攝）

    陸委會主委張小月今主持陸委會年終記者會，會中做年終業務報告和未來年對二岸政策說明。（記者王藝菘攝）

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