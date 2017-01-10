遼寧號今晚沿海峽北返 我國戰機全程待命警戒

2017-01-10 22:04

〔記者涂鉅旻、歐素美／台北報導〕總統蔡英文今日出訪友邦行程邁入第4天，但稍早傳出中國航空母艦「遼寧號」正經由台灣海峽中線以西，北返中國山東青島。對此，國防部表示，國防部持續掌握動態，適當時機會發布相關訊息，請國人安心。但未說明遼寧號確切位置、動向與護航艦隊編制，以及我國軍方相關動作。

遼寧號航艦在去年12月底時，自台灣東部海域南下，到西太平洋海域進行海空作戰訓練，我國空軍花蓮基地的F-16戰機也緊急起飛監控遼寧號動態，遼寧號完成演訓後，停靠在海南島基地，並在今晚北上。

有媒體報導，我國戰機已從清泉崗升空警戒，監視全程動態。清泉崗427聯隊政戰主任施勝德表示，目前仍是正常警戒而已，就是飛機在跑道頭待命，並未升空。