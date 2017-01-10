工總盼放寬彈性工時 勞動部：目前不處理
2017-01-10 20:57
［記者吳柏緯／台北報導］工總理事長許勝雄建議應放寬每月加班時數上限與變形工時規範，因應一例一休上路造成的衝擊。勞動部長郭芳煜今明確表示，目前並不會處理這個問題。
郭芳煜針對此事受訪時強調，目前也沒有任何修法時程，部分報導內容與事實不符，但他也坦言工時的問題非常複雜，勞資雙方都有不同意見，會持續蒐集各方意見，等到社會有共識後再談。
這次修法目的是為為落實週休二日、縮短工時，郭芳煜說明，短期看來企業成本雖然增加，但長遠而言，充分的休息能夠增進勞工的生產力，進而帶動企業競爭力，一舉兩得。
其實，現行的勞基法為了不同行業的特殊性，因此仍保留適用兩週、四週及八週彈性工時的空間，近期上路的一例一休也仍保有彈性。
勞動部說明，若產業想要納入彈性工時，必須將申請資料送交勞動部，勞動部收件後會舉行勞動基準諮詢會，並邀請勞資雙方的代表與會並陳述意見，再由諮詢委員綜合評估過後做出最後的決定。需要經過謹慎地討論，並不是產業說要用就可以用的。
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