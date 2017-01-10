馮光遠退黨暗批「國運昌隆」 陳為廷說話了…

2017-01-10 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕資深文化人馮光遠8日突然宣布退出時代力量黨，並在對外說明理由時暗指問題出在黨主席黃國昌，陳為廷今日則在臉書對此表示，「要說黃國昌獨裁、收割，遠非我退黨的理由。那也不是我認識的黃國昌。」

陳為廷指出，馮光遠退出時代力量的消息傳出後，有媒體也提及他一年前退黨的事情，但他看了覺得很怪，因為他當初退黨並非是因為黃國昌獨裁、收割，雖然在與黃共事的期間難免會有爭吵，但那並非是質疑黃國昌對價值的堅持，當初打選戰時黃也未曾要求過邱顯智退選。

陳為廷形容，黃國昌是一個工作狂，與他共事有時壓力會很大，可能你只想到前兩步，但黃已經算到後十步，這也導致在會議上提出異議，會被反問：那有什麼替代方案？結果常常就是照黃的原提案通過，陳為廷認為，「這不只是訴求決策民主。也是在分擔責任。」對於後來有人說陳為廷與林飛帆都被黃國昌擺佈，陳覺得黃也是還蠻可憐的。

陳為廷說，他雖然不清楚後來的黨務運作，也不清楚馮光遠看到什麼問題，但他呼籲馮可以沉澱一下、好好寫寫時代力量的整體問題，這對第三勢力的整體發展也比較健康。

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