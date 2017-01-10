參訪團帳單寫「中國台灣省」 宏國飯店道歉：系統錯誤

2017-01-10 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文的「英捷專案」首站來到宏都拉斯，但參訪團所下榻的飯店中，帳單上竟寫著「中國台灣省」，飯店方得知後解釋此為系統錯誤，並發出聲明致歉。

綜合媒體報導，參訪團下榻的飯店中，記者所收到的帳單上竟寫著「中國台灣省（Taiwan, Province of China）」，質疑國格遭到矮化。

飯店為此發出聲明與新聞稿澄清，強調旅館與我住宏都拉斯大使館關係良好，對於能夠接待蔡英文團隊感到相當榮幸，此次的意外為系統產生的錯誤，對參訪團所造成的不便深表歉意。而隔日的帳單也被更正為「Taiwan, Republic」