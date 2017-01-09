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馮光遠閃退時力 李茂生為黃國昌這樣說...

2017-01-09  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量主席團成員馮光遠昨晚透過網路直播突然宣布退黨，並狠酸時代力量黨已變質為「國運昌隆黨」，不希望努力遭特定人士收割，暗批時力黨主席黃國昌。對此，黃國昌昔日的老師、台大法律系教授李茂生也在臉書發表評論。

馮光遠昨天痛批，「身為一個編劇，我相信我對人性的理解，要比一般人敏感許多…所以，當我看清楚某些戴著改革面具的法西斯、偽善者，我馮光遠，作為一塊踏腳石的階段性任務，應該可以結束了…在政治的路上，我最大的收穫，其實是看到了更多的人性，政治圈裡看到的人性，其實比文化圈看到的人性更現實、骯髒、污穢…作為一個創作者，這些跟人性有關的觀察與題材，相信以後在創作上也會幫我讓作品更成熟。」

李茂生今天凌晨的發文則表示，「或許路線不同，所以造成這種結果。但是我還是相信骯髒的政治是一種妥協，我們還是需要一些願意惹了一身腥羶，仍舊情願縱然處在艱困情境下，繼續混下去的犧牲者。」看起來似是在為遭批評的昔日學生黃國昌說話。

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  • 李茂生評論馮光遠退出時代力量並暗批黃國昌的事件。（圖擷取自李茂生臉書）

    李茂生評論馮光遠退出時代力量並暗批黃國昌的事件。（圖擷取自李茂生臉書）

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